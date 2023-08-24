Тепер чоловіку загрожує обмеження волі на строк до 5 років.

Киянин вирішив позапускати феєрверки в одному з дворів Дніпровського району Києва ввечері 23 серпня – попри усі заборони, що діють через воєнний стан. Налякані гучним салютом мешканці багатоповерхівок викликали поліцію і ще до її приїзду затримали хулігана, повідомляють у столичному главку НПУ.

Зазначається, що інцидент стався у дворі багатоповерхівки на вулиці Макаренка.

"Фігурант запустив салюти на дитячому майданчику. Мешканці, почувши вибухи, вибігли на вулицю, де спільно з членами добровольчого формування територіальної громади затримали зловмисника та передали поліцейським", – йдеться у повідомленні.

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Правоохоронцям 37-річний чоловік пояснив, що салютом він хотів привітати свою цивільну дружину з днем народження. Під час невідкладного обшуку у квартирі затриманого слідчі вилучили рештки феєрверку. Фігуранту готують повідомлення про підозру за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство. Наразі киянину загрожує до 5 років обмеження волі.

Заборона феєрверків в Україні

Після початку повномасштабного вторгнення в Україні гостро постало питання заборони салютів та феєрверків, вибухи яких надто нагадують вибухи снарядів. У червні минулого року президент Зеленський підтримав петицію про заборону салютів.

І хоча на місцевому рівні влада намагалася усіляко боротися з продажем та запуском феєрверків, на рівні закону така заборона була запроваджена лише навесні цього року.

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