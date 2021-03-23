За даними ЗМІ, співробітник охорони зробив жінці зауваження і вимагав надіти маску, але вона нібито відмовилася.

У Києві в одному з супермаркетів на вулиці Берковецькій стався конфлікт між жінкою-покупцем і чоловіком у формі поліції, якого в мережі називають охоронцем.

Про це розповіли в Telegram-каналі Київ Оперативний і опублікували відео.

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За їхніми даними, співробітник охорони зробив жінці зауваження і зажадав надіти маску, але вона нібито відмовилася і почалася бійка. Охоронець супермаркету кілька разів вдарив жінку в голову. В результаті жінка, яка вимагала від охоронця віддати телефон, впала на підлогу.

"Ким би не була ця дама, але така поведінка співробітника поліції охорони неприпустима. Саме через таких охоронців нормальних правоохоронців називають мусо*ами, - підписали відео в пабліку.

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Автор: Денис Прядко