Лікарі надали дитині необхідну допомогу.

У Харкові дитині відірвало пальці петардою. Також внаслідок вибуху дитина отримала опіки обличчя та контузію.

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Про це у Facebook повідомляє прес-служба Харківської обласної дитячої клінічної лікарні №1.

"У нашу лікарню госпіталізовано дитину з травматичною ампутацією двох пальців руки , контузією, опіками обличчя та другої руки. Це сталося під час необережного поводження з петардою", - повідомили медики.

Як зазначається, лікарі надали всебічну медичну допомогу дитині.

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Автор: Катерина Лиманська