У Харкові дитині петардою відірвало пальці / фото zz.te.ua
У Харкові дитині відірвало пальці петардою. Також внаслідок вибуху дитина отримала опіки обличчя та контузію.
Читайте такожУ Нікополі чоловік підірвав вибухівку біля дитячого садочка (відео)
Про це у Facebook повідомляє прес-служба Харківської обласної дитячої клінічної лікарні №1.
"У нашу лікарню госпіталізовано дитину з травматичною ампутацією двох пальців руки , контузією, опіками обличчя та другої руки. Це сталося під час необережного поводження з петардою", - повідомили медики.
Як зазначається, лікарі надали всебічну медичну допомогу дитині.
Вас також можуть зацікавити новини:
- На Львівщині від вибуху петарди загинув 30-річний чоловік
- У Вінниці на території дитсадка стався вибух - ЗМІ (фото)
- В Одесі вибухнув газ у житловому будинку, постраждали люди (відео)
- На Дніпропетровщині у полі знайшли 150 мін (фото)
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram