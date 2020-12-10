У Харкові правоохоронці затримали 31-річного чоловіка за побиття і зґвалтування 72-річної пенсіонерки.
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Про це йдеться у повідомленні департаменту карного розшуку у Telegram.
Встановлено, що інцидент стався 9 грудня. Чоловік побив бабусю, а потім затягнув її до підвалу, зв’язав та зґвалтував.
Після вчинення злочину він ще й обікрав потерпілу. Харків’янку госпіталізували з численними травмами. Нині вона у стабільному стані.
«Наразі 31-річного нелюда затримано, тривають слідчі дії. Попередньо встановлено, що зловмисник раніше судимий за вбивство, серію зґвалтувань та розбійних нападів на жінок», – йдеться у повідомленні департаменту.
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