У Краматорську викрито місцеву жительку, яка організувала схему з видачі фальшивих довідок про негативні результати тестів на COVID-19.
Читайте такожУ Краматорську кулями з фарбою обстріляли авто біля виборчої дільниці (фото)Про це повідомляє відділ інформаційної політики Донецької обласної прокуратури.
Досудовим розслідуванням встановлено, що восени 2020 року 42-річна жителька Краматорська організувала злочинну схему отримання прибутку з видачі мешканцям регіону підроблених довідок про негативні результати тестів на COVID-19.
«Правопорушниця розмістила у мережі Інтернет оголошення про надання зазначених послуг нібито від імені однієї з офіціально зареєстрованих в Україні медичних компаній. Після отримання від «клієнтів» копій паспортів та грошових коштів у розмірі 800 грн за одну довідку, жінка направляла їх на лабораторні дослідження для аналізу у так звану лабораторію», - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що за допомогою працівника даного закладу, який за грошову винагороду проводив «ПЛР-тестування», зловмисниця за 4 місяці встигла «заробити» орієнтовно понад 150 тис. грн.
У ході санкціонованих обшуків за місцем знаходження псевдолабораторій виявлено та вилучено 20 печаток і штампів підприємств, установ, фармацевтичних компаній, учбових закладів та лікарів. Крім того, виявлено чисті бланки підприємств, 2 комп’ютери, планшет, чорнову документацію, а також підроблені довідки про негативні результати тестів на COVID-19 та чеки про їх оплату від 30 замовників.
Наразі проводяться невідкладні слідчі дії, встановлюється коло осіб, причетних до незаконної діяльності, вирішується питання щодо повідомлення фігурантам про підозру.
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