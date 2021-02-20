Вартість однієї підробленої довідки становила 800 грн.

У Краматорську викрито місцеву жительку, яка організувала схему з видачі фальшивих довідок про негативні результати тестів на COVID-19.

Читайте такожУ Краматорську кулями з фарбою обстріляли авто біля виборчої дільниці (фото)Про це повідомляє відділ інформаційної політики Донецької обласної прокуратури.

Досудовим розслідуванням встановлено, що восени 2020 року 42-річна жителька Краматорська організувала злочинну схему отримання прибутку з видачі мешканцям регіону підроблених довідок про негативні результати тестів на COVID-19.

«Правопорушниця розмістила у мережі Інтернет оголошення про надання зазначених послуг нібито від імені однієї з офіціально зареєстрованих в Україні медичних компаній. Після отримання від «клієнтів» копій паспортів та грошових коштів у розмірі 800 грн за одну довідку, жінка направляла їх на лабораторні дослідження для аналізу у так звану лабораторію», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за допомогою працівника даного закладу, який за грошову винагороду проводив «ПЛР-тестування», зловмисниця за 4 місяці встигла «заробити» орієнтовно понад 150 тис. грн.

У ході санкціонованих обшуків за місцем знаходження псевдолабораторій виявлено та вилучено 20 печаток і штампів підприємств, установ, фармацевтичних компаній, учбових закладів та лікарів. Крім того, виявлено чисті бланки підприємств, 2 комп’ютери, планшет, чорнову документацію, а також підроблені довідки про негативні результати тестів на COVID-19 та чеки про їх оплату від 30 замовників.

Наразі проводяться невідкладні слідчі дії, встановлюється коло осіб, причетних до незаконної діяльності, вирішується питання щодо повідомлення фігурантам про підозру.

Інші кримінальні новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Світлана Макринська