Правоохоронці вилучили чотири пістолета, ножі, рушницю 16-калібру у зарядженому стані та патрони до неї, а також понад сотню набоїв різного калібру.

Поліцейські не допустили проведення "кримінальної сходки" в кафе в Первомайську на Миколаївщині.

Про це повідомляє відділ комунікації Національної поліції в Миколаївській області.

Зазначається, що 17 січня дві групи озброєних чоловіків на автомобілях BMW та Mercedes-Benz Vito прибули у місцеве кафе Первомайська на так звану "сходку".

"В авто перебували жителі Южноукраїнська та Первомайська віком від 21-го до 57-ми років, які мали вирішувати питання розподілу сфер спливу у кримінальному середовищі", - розповіли в поліції.

Так, оперативники доставили 11 учасників "кримінальної сходки" до відділку поліції для перевірки на можливу причетність до вчинення тяжких і особливо тяжких злочинів.

Під час огляду транспортних засобів правоохоронці вилучили чотири пістолета, ножі, рушницю 16-калібру у зарядженому стані та патрони до неї, а також більше сотні набоїв різного калібру.

Мікроавтобус та легковик зловмисників були поміщені на штрафмайданчик поліції для вирішення питання щодо накладення на них арешту. Зброю та боєприпаси поліцейські вилучили та направили на експертизу.

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Крім того, на власника кафе, який в період локдауну дозволив цим особам збиратись в його кафе, співробітники поліції склали адміністративний протокол за ст. 44-3 "Порушення правил щодо карантину", що тягне за собою накладення штрафу від 2 до 10 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 34 грн до 170 тис. грн).

Також слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України "Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами". Санкція статті передбачає до 7 років позбавлення волі.

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Автор: Таня Поляковська