Вирок суду ще не набрав законної сили, зазначили у Чернігівській обласній прокуратурі.

За систематичне ґвалтування власної доньки чоловік отримав 15 років тюрми.

Про це повідомила прес-служба Чернігівської обласної прокуратури, посилаючись на вирок Ніжинського міськрайонного суду. "Ювенальними прокурорами Ніжинської окружної прокуратури підтримано публічне обвинувачення у кримінальному провадженні за обвинуваченням 37-річного мешканця Ніжинського району, який ґвалтував свою доньку (ч. ч. 3, 4, 6 ст. 152 КК України)", - йдеться у повідомленні.

Прокурорами доведено, що обвинувачений у період з грудня 2020 року по вересень 2021 року вчиняв протиправні дії сексуального характеру щодо дитини. Відомості щодо обвинуваченого внесено до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи.

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Зазначається, що наразі вирок не набрав законної сили.

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Наприкінці лютого стало відомо, що в Одесі Малиновський райсуд позбавив волі чоловіка, який разом з товаришем в автомобілі зґвалтував 13-річну дівчинку. За даними правоохоронців, неповнолітню жорстоко позбавили цноти.

Злочин було скоєно у ніч на 16 липні 2017 року. Враховуючи отримані докази, суд визнав 25-річного чоловіка винним у зґвалтуванні дівчинки.

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