Інцидент стався, коли транспорт рушив.

У трамваї Харкова №8 пішов дим з-під пасажирського крісла.

Відео курйозу виклали у місцевому Telegram-каналі ХС.

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Інцидент стався, коли транспорт рушив.

Спершу з-під пластикового крісла пішов густий стовп диму, схожий на пару, а потім з підлоги вирвалось полум’я. Пасажири покинули сусідні місця.

На зауваження харків’ян водій трамваю відреагував спокійно і навіть спробував заспокоїти громадян.

«Водій сказав, що нічого страшного, не горить же, і вагон поїхав далі», – цитує ХС слова очевидців.

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Автор: УНІАН