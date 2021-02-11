Крісло трамвая в Харкові загорілося на очах у пасажирів / Скріншот
У трамваї Харкова №8 пішов дим з-під пасажирського крісла.
Відео курйозу виклали у місцевому Telegram-каналі ХС.
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Інцидент стався, коли транспорт рушив.
Спершу з-під пластикового крісла пішов густий стовп диму, схожий на пару, а потім з підлоги вирвалось полум’я. Пасажири покинули сусідні місця.
На зауваження харків’ян водій трамваю відреагував спокійно і навіть спробував заспокоїти громадян.
«Водій сказав, що нічого страшного, не горить же, і вагон поїхав далі», – цитує ХС слова очевидців.
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