Аварія в Мелітополі сталася в неділю вранці, дізналися журналісти.

У Мелітополі Запорізької області в неділю вранці, 17 жовтня, сталася надзвичайна подія – машина перекинулася в повітрі та впала на дах, водія відвезла швидка допомога.

ДТП в Запоріжжі сталася на вул. Воїнів-інтернаціоналістів біля автовокзалу, пише "РІА Мелітополь".

За словами очевидців, водій авто, що потрапив в аварію, міг перебувати в стані алкогольного сп'яніння.

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"Чи було це зіткнення автомобілів або потерпілий не впорався з керуванням і перекинув автомобіль, з'ясовують журналісти...", – наголошується в матеріалі.

Серйозна ДТП у Мелітополі – відео з місця надзвичайної події

Нагадаємо, наприкінці серпня в Запорізькій області на трасі "Харків – Сімферополь" водій авто "Opel Astra" зіткнувся з машиною "Mercedes-190". В результаті зіткнення "Mercedes" опинився в кюветі, перекинувся і загорілося. Люди, які їхали в цій машині, загинули.

Жертвами аварії в Запорізькій області стали п'ятеро людей, всі загиблі – члени однієї сім'ї.

Журналісти з'ясували, що загиблі були родом з села Циркуни Харківської області, а їхала на відпочинок в селище міського типу Кирилівка, яке знаходиться в Мелітопольському районі Запорізької області.

Автор: Екатерина Присяжнюк