Дитина отримала 50% опіків тіла.

У Кіровоградській області 10-річний хлопчик облив бензином та підпалив себе. Він отримав 50% опіків тіла.

Про це Суспільному розповіла матір хлопчика.

Сім'я Лемко живе у селі Чемерпіль. У той день багатодітна матір Вікторія пішла до своєї мами по картоплю. 10-річному Івану вона сказала доглядати молодших дітей.

"Пройшло буквально десять хвилин. Моя мама живе за 800 метрів. У будинок забігає мій менший восьмирічний син і каже мені: "Мамо, Іван згорів", - я вилетіла на дорогу і побачила Івана, який обгорілий прибіг до мене", - розповіла вона журналістам.

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Жінка весь час прикладала до його тіла мокре простирадло.

"Сірники лежали на припічку біля груби, бензин у шафі, де запчастини. Десь 200 грамів того бензину, черкнув сірниками і так підпалив себе", - сказала жінка.

Хлопець поступив до Гайворонської лікарні з опіками другого ступеня. За словами матері, дитину оперували три години.

"Зараз ми виводимо його з опікового шоку та "відкапуємо". Він отримав опіки від підколінних ямок до шиї та дихальних шляхів. Вночі йому наклали штучну шкіру", - розповів генеральний директор Гайворонської лікарні Олександр Скрипник.

12 січня хлопчика планують перевезти на лікування в реанімацію Кіровоградської обласної дитячої лікарні.

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