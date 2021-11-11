Постраждалий школяр потрапив в опіковий центр.

У Росії підлітка підозрюють у замаху на вбивство школяра. 17-річний юнак побив, а потім оглушив і підпалив 15-річного друга через пролите пиво.

Як повідомляє російське видання "Нижній Новгород", інцидент стався 7 листопада.

Так, в Борському районі Нижньогородської області підлітки розпивали алкоголь. В ході вживання спиртного школяр випадково пролив пиво на свого друга. 17-річний юнак прийшов в лють, до того моменту він був уже п'яним і почав бити 15-річного хлопчика.

Школяр намагався втекти від агресивного друга, але той його наздогнав. 17-річний росіянин оглушив свого друга й облив його легкозаймистою рідиною. Після цього він підпалив школяра і поспішив втекти з місця злочину.

Читайте такожРосіянин після бурхливої ночі прийшов на огляд у поліклініку" без штанів, зате з карабіном " (фото)15-річний хлопчик зумів збити з себе полум'я і звернувся за допомогою. Школяра госпіталізували в опіковий центр, він знаходиться в стабільно важкому стані.

Юнака, який підпалив друга через пролите пиво, затримали. Він частково визнав провину, йому пред'явили звинувачення в замаху на вбивство. Зараз його взяли під арешт.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що в Росії пенсіонер побив школяра-сусіда з помсти за "приколи". Тепер йому загрожують обов'язкові роботи, арешт до 15 діб або штраф.

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Автор: Віолетта Орлова