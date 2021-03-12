"Прикладу" маршрутника послідували інші водії.

У Києві водій маршрутного таксі вирішив об'їхати затор тротуаром. Інцидент стався ввечері, коли в столиці через снігопад і ДТП практично зупинився рух на багатьох вулицях.

Відповідне відео з'явилося на сторінці "Київ оперативний" у Facebook.

На запису видно, як маршрутка, а слідом за нею й інші авто на швидкості летять тротуаром, у той час, як інші транспорті засоби повільно тягнуться в заторі.

"Кажуть, що у тих, хто отак ганяє тротуаром не все добре з головою. Ще й маршрутка з пасажирами - повний жестяк", - йдеться в публікації. Автор уточнив, що відео було знято на вулиці Борщагівській.

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Автор: УНІАН