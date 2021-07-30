Жінка не вірить, що син міг убити Мирославу.

Мати підлітка, якого підозрюють у вбивство 6-річної дівчинки у Харківській області, заявила, що з дітьми того дня був чоловік.

Про це пише Newsroom.

Галина Ф. розповіла журналістам, що відбувалося 28 липня.

"Я прийшла з роботи близько 17:30. Відразу після мене в будинок вбіг Богдан. Він узяв п'ятилітрову баклажку, налив у таз воду, роздягнувся і став прати свій одяг. Після цього син сказав, що піде до своїх знайомих в гуртожиток, де є безкоштовний Wi-Fi. Нічого не запідозривши, я розвісила одяг сина і вирушила на город", - каже жінка.

Читайте такожУкраїнка влаштовувала п'яний дебош у барі в Італії та побила копа - ЗМІБлизько 19:00 вона зустріла маму загиблої дівчинки. З жінкою була її старша дочка і дочка Галини.

Вони запитали маму підлітка про те, чи не бачила вона Мирославу, але та відповіла, що нічого не знає.

Після цього Галина приєдналася до пошуків дитини.

"В той таки час Тетяна викликала поліцію - ну і понеслося. Хтось із місцевих жителів сказав, що бачив Мирославу з Богданом біля пекарні. Всі вирушили туди. Одному з поліцейських я назвала номер телефону сина. Він відповів на дзвінок, але не зізнався, де знаходиться. Через 20 хвилин нам вдалося умовити його вийти. Він був дуже наляканий", - розповідає жінка.

За її словами, один з поліцейських схопив сина за руку і почав сильно трясти, від чого той заплакав.

"Я спробувала заступитися за нього і мене підтримала слідчий з Вовчанська. Вона акуратно взяла Богдана за руку, стала спокійно говорити з ним, повела до нас в квартиру", - згадує Галина.

Поліцейські розмовляли з підлітком до 03:00. Після цього його відвезли до Вовчанського районного відділення поліції. Жінка зазначає, що правоохоронці поставилися до них добре. Вранці підлітка доставили в спецприймальник.

"29 липня до нього прийшла моя старша дочка Євгенія. Богдан розповів їй, що під час прогулянки з Мирославою з ними був ще один чоловік - Максим Б. За описом сина я зрозуміла, хто це. Він живе в Харкові, а в Старий Салтів приїжджає до своїх бабусі і дідуся. Він був судимий, ми думаємо на нього. За словами Богдана, цей чоловік запитав у нього: "Що, вона тебе вже заї**ла?"- розповіла жінка.

Мати підозрюваного зазначила, що син часто сварився з Мирославою - того дня вони навіть не поділили обруч. Але жінка не вірить, що той міг убити дитину.

Богдан Ф. став головним фігурантом у вбивстві своєї 6-річної сусідки Мирослави Третяк. Останній раз зниклу напередодні дівчинку бачили саме в його суспільстві.

Хлопець здавна спілкувався з Мирославою попри різницю у віці. Однак перед вбивством між ними сталася перепалка, дитина навіть поскаржилася матері з цього приводу.

Коли ввечері Мирослава вийшла грати зі своєю подружкою, до них приєднався Богдан і, за словами матері загиблої, запропонував сусідці прогулятися. Зниклу дитину шукали майже добу правоохоронці та небайдужі.

Тіло дівчинки знайшли в ніч на 29 липня в покинутому будинку з ознаками насильницької смерті. У неї констатували забої голови та обличчя.

Автор: Людмила Жерновська