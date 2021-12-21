У патрульній поліції стверджували, що машина прямувала на виклик щодо спроби самогубства.

В Одесі судитимуть поліцейську, яка проїхала на червоний сигнал світлофора і врізалася в автомобіль.

Про це повідомили в Державному бюро розслідувань.

Встановлено, що 30 липня 2020 року жінка на службовому автомобілі зі швидкістю 100 км/год проїхала на червоний сигнал світлофора смугою зустрічного руху і зіткнулася з іншим легковим автомобілем. В результаті аварії водій зустрічного автомобіля отримав численні травми та переломи.

Читайте такожВ Одесі підлітки розбили камінням вікна в новенькому "Дунайському експресі" (фото)"24-річна поліцейська обвинувачується у порушенні правил безпеки дорожнього руху, яке призвело до того, що потерпілий отримав тілесне ушкодження середньої тяжкості (ч. 1 ст. 286 КК України)", - сказано в повідомленні.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі строком до 3 років з позбавленням права керувати транспортними засобами строком до 3 років.

Наразі розслідування щодо співробітниці патрульної поліції, яка скоїла ДТП, завершено. Обвинувальний акт скеровано до суду.

Як повідомляв УНІАН, 30 липня 2020 року в Одесі на перехресті проспектів Шевченка та Гагаріна зіткнулися мікроавтобус Renault Trafic, що доставляв воду, і службове поліцейське авто Toyota Prius. В результаті, водій автомобіля Renault Trafic та двоє поліцейських отримали тілесні ушкодження.

Як з'ясувалося, поліцейські, які потрапили у ДТП, поспішали на виклик про спробу самогубства жінки, яка хотіла стрибнути з даху будівлі. У патрульній поліції стверджували, що службовий автомобіль слідував на виклик з увімкненими проблисковими маячками та звуковою сиреною.

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