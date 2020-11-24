У Києві "замінували" станцію метро "Хрещатик" / фото УНІАН
У Києві через анонімне повідомлення про замінування станція метро "Хрещатик" закрита на вхід та вихід.
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Про це повідомляє "Київський метрополітен" у Facebook.
"Станцію "Хрещатик" та пересадку зачинено на вхід та вихід. Надійшов анонімний дзвінок про мінування", - йдеться у повдіомленні.
Інформація про відкриття станції буде опублікована одразу після завершення перевірки, запевнили у метрополітені.
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