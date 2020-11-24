Станція не працює на вхід і вихід.

У Києві через анонімне повідомлення про замінування станція метро "Хрещатик" закрита на вхід та вихід.

Читайте такожЛуцьк, Полтава, Київ: голова Нацполіції пояснив сплеск терактів в Україні

Про це повідомляє "Київський метрополітен" у Facebook.

"Станцію "Хрещатик" та пересадку зачинено на вхід та вихід. Надійшов анонімний дзвінок про мінування", - йдеться у повдіомленні.

Інформація про відкриття станції буде опублікована одразу після завершення перевірки, запевнили у метрополітені.

Вас також можуть зацікавити інші новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Віталій Саєнко