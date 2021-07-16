Поліцейські зуміли знайти потрібні слова, підтримали дівчину та вмовили не стрибати.

У Києві правоохоронці в останню мить врятували від самогубства 22-річну дівчину, яка хотіла пригнути з мосту Патона.

Про це повідомляє патрульна поліція Києва.

Сьогодні вночі в поліцію звернувся чоловік, який повідомив, що на мосту Патона людина має намір вкоротити собі віку.

Патрульні миттєво прибули на виклик та побачили, що на перилах мосту, охопивши електроопору, стоїть жінка. Схвильована громадянка повідомила патрульним, що не хоче жити через проблеми на роботі та сім'ї. Але поліцейські зуміли знайти потрібні слова, підтримали її та вмовили не стрибати.

Надалі інспектори зняли 22-річну жінку з перил мосту та передали лікарям швидкої допомоги.

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Автор: Денис Прядко