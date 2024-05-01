Наразі клірику повідомили про підозру, вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

Очільник Запорізької єпархії УПЦ (МП) митрополит Лука (Андрій Коваленко) підозрюється у розпалюванні релігійної ненависті в Україні.

Як повідомили в Службі безпеки України, на підставі зібраних доказів йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 161 Кримінального кодексу України (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань та за іншими ознаками).

За матеріалами слідства, митрополит публічно висловлював своє зневажливе ставлення до парафіян інших конфесій. Про це він неодноразово "згадував" під час спілкування з прихожанами та у ході проведення церковних літургій. Також клірик розміщував провокативні дописи на особистому телеграм-каналі, де ображав релігійні почуття представників інших конфесій. Таким чином він розхитував суспільно-політичну обстановку у фронтовому регіоні на користь країни-агресора.

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Як зазначається, ініційована Службою безпеки експертиза підтвердила факти підривної діяльності клірика проти державної безпеки України.

Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує тюремне ув’язнення, інформує СБУ.

У спецслужбі нагадали, що у грудні 2022 року рішенням РНБО проти нього були введені персональні санкції.

Обшуки в митрополита Луки

Як повідомляв УНІАН, зранку мережах з посиланням на джерела у правоохоронних органах була поширена інформація, що Служба безпеки України проводить обшуки в митрополита Запорізького і Мелітопольського УПЦ МП Луки (справжнє ім'я чоловіка - Андрій Коваленко).

Зазначалось, що про результати обшуків та подробиці в правоохоронних органах обіцяють повідомити згодом.

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