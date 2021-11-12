Чоловік підібрав із землі невідомий предмет, після чого сів у свій автомобіль Toyota Land Cruiser та поїхав.

З'явилися нові подробиці про жахливу ДТП у Харкові, під час якої чоловік на машині Toyota Land Cruiser збив дітей прямо на пішохідному переході. Виявилося, водій дійсно міг бути під дією наркотиків, адже перед аварією він шукав "закладку".

Про це повідомляється в Telegram-каналі "Репортер UA".

Так, в мережі опублікували відео, на якому чоловік шукав в одному з дворів Харкова "закладку" з наркотиками. Водій вийшов з авто Land Cruiser, після чого кілька хвилин ходив біля припаркованих машин і щось шукав на землі. Потім він зайшов на клумбу і підняв невідомий предмет, який автор відео назвав "закладкою".

"За годину до ДТП водій шукав у дворі закладку (і судячи з усього знайшов), потім грубо порушував ПДР. Автор відео подзвонив в поліцію і повідомив про це, але, як бачимо, його чи то не знайшли, чи то не шукали", - зазначено в Telegram-каналі.

Також з'явилося друге відео, на якому чоловік їде слідом за Land Cruiser, бо водій нібито був "неадекватним". Судячи з кадрів, всього через кілька хвилин сталося те моторошне ДТП, в якому постраждали діти.

Аварія з позашляховиком у Харкові - що відомо

11 листопада на одній з вулиць Харкова позашляховик Toyota Land Cruiser в'їхав у групу людей на пішохідному переході. Автомобіль, не реагуючи на червоний сигнал світлофора, протаранив пішоходів на "зебрі" і протягнув потерпілу на колесі.

За даними поліції Харківської області, постраждали два підлітки 13-ти років. За адресою терміново виїхала слідчо-оперативна група.

Після цього в МВС розповіли перші деталі про винуватця ДТП у Харкові. Виявилося, водій "міг бути під кайфом".

Глава МВС Денис Монастирський повідомив, що водій позашляховика раніше притягувався до відповідальності за незаконне виробництво і зберігання наркотиків. Однак, за словами міністра, справа до суду не дійшла. Рік тому виробництво закрили. Монастирський пообіцяв, що правоохоронці з'ясують причини такого рішення.

Крім цього вже відомо, що ЗМІ дізналися ім'я водія позашляховика, який "зніс" двох дітей на переході.

Автор: Поліна Кузенко