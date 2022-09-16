Серед загиблих – одна дитина. Травмовано ще четверо людей, у тому числі двоє дітей.

15 вересня близько 20:00 на автодорозі "Київ - Чоп" у місті Броди Львівської області сталася ДТП за участю двох авто, унаслідок якої загинули четверо людей.

Про це повідомила прес-служба поліції Львівської області й опублікувала фото з місця інциденту.

"Внаслідок зіткнення двох транспортних засобів четверо пасажирів автомобіля "Фольксваген", серед яких 7-річний хлопчик, загинули на місці події", - йдеться у повідомленні. Відео дня

Крім того, водійка та ще троє пасажирів, серед яких двоє дітей віком 4 і 6 років, отримали тілесні ушкодження та були доставлені до лікарні. Водій військового автомобіля не постраждав.

Поліцейські разом зі співробітниками ДБР встановлюють всі обставини дорожньо-транспортної пригоди.

Раніше внаслідок зіткнення на Прикарпатті рейсового автобуса з автомобілем було госпіталізовано 16 людей, з них шестеро - діти, є жертва.

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