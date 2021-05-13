На Буковині під час ДТП з трактором загинула шестирічна дівчинка.
Про це повідомляє прес-служба Нацполіції Чернівецької області.
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Правоохоронці встановили, що 43-річний житель села Велика Буда Чернівецького району, керуючи трактором, допустив його перекидання.
Під час автопригоди загинула 6-річна пасажирка транспортного засобу.
За даними ТСН, це були батько та донька. Чоловік не постраждав, під час ДТП він був тверезий.
За вказаним фактом слідчі поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
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