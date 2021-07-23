За кермом була 51-річна місцева жителька / фото поліція

У місті Сторожинець Чернівецької області жінка на позашляховику AUDI переїхала 9-річну дитину.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Чернівецької області.

Інцидент стався у четвер, 22 липня. Правоохоронці встановили, що 51-річна місцева жителька, рухаючись на автомобілі AUDI, допустила наїзд на 9-річного хлопчика, який перед зіткненням впав з велосипеда.

Лікарі доставили малолітню дитину до лікувального закладу для надання медичної допомоги.

За вказаним фактом вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Увага! Відео містить сцени насильства!!!

Читайте такожУ Києві неадекват напав на водія тролейбуса під час руху - сталася ДТП (відео)

Вас також можуть зацікавити новини:

Автор: Денис Прядко