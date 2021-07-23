Лікарі доставили малолітню дитину до лікувального закладу для надання медичної допомоги.

У місті Сторожинець Чернівецької області жінка на позашляховику AUDI переїхала 9-річну дитину.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Чернівецької області.

Інцидент стався у четвер, 22 липня. Правоохоронці встановили, що 51-річна місцева жителька, рухаючись на автомобілі AUDI, допустила наїзд на 9-річного хлопчика, який перед зіткненням впав з велосипеда.

Лікарі доставили малолітню дитину до лікувального закладу для надання медичної допомоги.

За вказаним фактом вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Увага! Відео містить сцени насильства!!!

Вас також можуть зацікавити новини:

Автор: Денис Прядко