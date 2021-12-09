Мешканець Уманщини прийшов у лють, бо машина швидкої розверталася біля його двору.

На Черкащині чоловік напав на бригаду швидкої допомоги, яка приїжджала до його сусіда. Мешканець села Іванівка, що на Уманщині, махав кулаками, тягав водія карети за одяг та пошкодив техніку автомобіля.

Про це у Facebook повідомила речниця Обласного центру екстреної медичної допомоги Черкаської обласної ради Ірина Назарок.

Чоловік неадекватно зреагував на те, що машина швидкої допомоги розверталася біля його двору. Він вибіг на вулицю та почав нападати на водія. Все це сталося у ніч на 8 грудня.

Фельдшер швидкої допомоги приїхав на виклик до чоловіка, у якого був напад бронхіальної астми. Після того, як медик надав усю необхідну допомогу, він повернувся до машини. Водій карети розвертав транспортний засіб, це він робив біля подвір'я, яке знаходиться навпроти будинку пацієнта.

Раптом до машини вибіг чоловік. Сусід пацієнта був незадоволений, що швидка розверталася біля його будинку та подвір'я. Він почав голосно лаятися та вживав нецензурну лексику. Після цього чоловік відчинив двері з боку водія та почав витягати кермувальника з салону.

Водій швидкої допомоги намагався протистояти агресивному чоловіку, а той не зупинявся. Мешканець села вирішив витягти ключі, аби заглушити транспортний засіб, проте замість цього він виламав внутрішню систему керування склоочисниками та зовнішніми світловими приладами автомобіля, написала речниця.

Водій, який намагався зупинити чоловіка, розповів, що не заїжджав на подвір'я, а розвертався біля нього.

Читайте такожУ Харкові п’яний неадекват напав на медиків швидкої"Ґудзики на одязі я пришию, а от з електронікою автомобіля – все не так просто. Авто вийшло з ладу. Приїжджаєш рятувати людині життя, а тут через таких неадекватів і самому може знадобитись медична допомога", - передає слова водія Назарок.

На місце інциденту викликали поліцію. Машина швидкої допомоги вийшла з ладу та більше не може возити медиків на виклики. Ремонт зламаної техніки коштує до 7 тисяч гривень. Медики вже написали заяви на агресивного чоловіка. Тепер персонал швидкої допомоги сподівається, що нападника притягнуть до відповідальності.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що під Києвом п'яний чоловік накинувся зі зброєю на медсестру. Проте вона не розгубилася та зуміла врятуватися.

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Автор: Поліна Кузенко