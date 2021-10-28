За скоєне зловмиснику загрожує до семи років позбавлення волі.

У місті Васильків під Києвом п'яний чоловік погрожував зброєю медсестрі прямо в приміщення лікарні.

Про це повідомив у Facebook начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов, оприлюднивши відео інциденту. Він стався в приймальному відділенні місцевої лікарні.

Як повідомляється, після нетривалої розмови з жінкою зловмисник раптово витягнув з сумки пневматичний пістолет і наставив на неї. Медсестра зорієнтувалася вчасно - зачинила двері й викликала поліцію. Правоохоронці затримали хулігана й вилучили в нього зброю попри те, що він намагався її приховати.

"Як виявилось, незадовго до інциденту в лікарні, цей же "рейнджер" напідпитку ходив містом та погрожував пістолетом вже водіям, аби ті доставили в лікарню його дружину. Розумію, що коли з рідними трапляється біда, дехто може втратити контроль над емоціями, втім, зброя - не аргумент, а фактор, який лише ускладнює ситуацію. Нині "герою" загрожує до семи років позбавлення волі", - написав Нєбитов.

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Автор: Юрій Годован