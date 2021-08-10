Тепер йому загрожує покарання від штрафу до арешту та позбавлення волі.

На Черкащині затримали молодика за підозрою в спаленні державного прапора України.

Про це повідомляє прес-служба поліції області.

Про інцидент, що стався в селі Петрушки, правоохоронцям повідомили 9 серпня. Там зник державний прапор з будівлі старостату.

"За допомогою громадськості правоохоронці з'ясували, що подія сталася в ніч з 7 на 8 серпня. Попередньо відомо, що хлопець, відпочиваючи у компанії та перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння раптово зняв державний прапор України з адмінбудівлі, викинув на землю та підпалив його. Правопорушника та його місцеперебування встановили. Ним виявився мешканець села Глушки - 2002 року народження", - йдеться у повідомленні.

Вандала затримали й доставили до відділку поліції для з'ясування обставин інциденту. За фактом було розпочало кримінальне провадження за статтею про наругу над державними символами Кримінального кодексу України.

Затриманому мають намір оголосити про підозру. Йому загрожує штраф від 1 до 4 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до 6 місяців або позбавлення волі на строк до 3 років.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Одесі активісти встановили особу вандала, який пошкодив банер з гербом України, встановлений на вшанування пам'яті про загиблих у травні 2014 року патріотів.

Також повідомлялося, що у Львові власники кав'ярні "Кава мілітарі" використовують замість килимка "прапор" терористів "ДНР", які окупували частину Донбасу.

Автор: Юрій Годован