Внаслідок ДТП постраждала жінка.

У селі Соколівка на Івано-Франківщині водій автомобіля не впорався з керуванням та влетів в дах будинку.

Про це повідомила прес-служба Держслужба з надзвичайних ситуацій України.

Читайте такожРосійське космічне сміття протаранило китайський супутник - NASA"Було встановлено, що легковий автомобіль з'їхав з проїжджої частини дороги та зіткнувся з житловим будинком", - йдеться в повідомленні.

З автомобіля рятувальники дістали жінку й передали її медикам.

Раніше нетвереза жінка в Одеса протаранила головою трамвай. Вона отримала травму голови.

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