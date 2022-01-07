Авто влетіло в дах будинку / фото ДСНС
У селі Соколівка на Івано-Франківщині водій автомобіля не впорався з керуванням та влетів в дах будинку.
Про це повідомила прес-служба Держслужба з надзвичайних ситуацій України.
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З автомобіля рятувальники дістали жінку й передали її медикам.
Авто влетіло в дах будинку / фото ДСНС
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