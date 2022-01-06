В ДТП в Тернопільській області є постраждалі, зазначили рятувальники.

На Тернопільщині перекинувся тягач з напівпричепом, який перевозив бензин.

Як повідомили УНІАН в пресслужбі обласного управління ДСНС, аварія сталася сьогодні близько 22 год в селі Ягільниця Чортківського району.

Оскільки пальне з пошкодженої вантажівки лилося на дорогу, рух трасою М-19 "Доманове – Ковель – Чернівці – Тереблече" (411 км) перекрито на обох смугах.

На місці події працюють працівники ДСНС, які здійснюють заходи з ліквідації наслідків ДТП, а також поліцейські, які організовують об’їзд даної ділянки через Чортків.

У ДСНС зауважують, що у ДТП є потерпілі. На скільки у них серйозні травми наразі не повідомляється.

Читайте такожНа Тернопільщині в ДТП потрапив рейсовий автобус, багато постраждалих (фото, відео)Місцеві жителі у Facebook зазначають, що на даному повороті аварії трапляються регулярно, і вказують, що там вже давно слід обмежити швидкість до 30 км/год.

Раніше стало відомо, що внаслідок ДТП за участі маршрутки та легковика, що трапилась 8 грудня ввечері на Тернопільщині, двоє з дев’яти постраждалих померли у лікарні.

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