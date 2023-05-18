Двох чоловіків і жінку триматимуть під вартою без права внесення застави.

На Чернігівщині Корюківський районний суд заарештував трьох підозрюваних у вбивстві подружжя киян та їхнього 4-річного сина. Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції в області.

Згідно з інформацією, тримання під вартою терміном 60 діб без права внесення застави – суд обрав такі запобіжні заходи організатору завчасно спланованого потрійного вбивства і двом його спільникам.

У соціальних мережах обговорюють прохання захисту 20-річної дівчини відправити її під домашній арешт. Але суд відхилив це прохання та заарештував її. Крім цього, стало відомо, що організатор злочину кілька років тому притягався до відповідальності за хуліганство. Суд тоді обмежився усним зауваженням.

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Також поліція оприлюднила деякі подробиці убивства.

Зокрема поліцейські встановили, що із чоловіком, який ніби мав продати машину, глава родини кілька разів спілкувався телефоном. Подорож для огляду технічного стану і придбання легковика запланували на неділю, 14 травня. Із собою кияни взяли гроші для покупки і разом із сином вирушили за автівкою. "Сім’я не підозрювала, що автомобіля, який вони планували купити, насправді немає, а у такий спосіб їх просто заманили у пастку", - підкреслюють у поліції.

22-річний "продавець автомобіля", він же - організатор злочину, ретельно спланував убивство й озброєний напад. Він виїздив на місце, де планував розправитися з покупцями, та заздалегідь визначив, де закопає тіла і куди віджене для спалення машину своїх жертв. При цьому використовував авто батька своєї спільниці, на яке встановив "ліві" номери. Для реалізації своїх злочинних планів чоловік залучив двох своїх знайомих — 27-річного чоловіка та 20-річну жінку. Всі троє — мешканці Корюківського району Чернігівщини.

За інформацією поліції, у день вбивства на під’їзді до обраного місця підозрювані побачили в салоні "Мазди" водія, жінку і маленького хлопчика, але це не зупинило їх і не стало причиною для відмови від задуманої розправи. Вони заманили покупців у безлюдне місце та розстріляли автівку. Пізніше поліцейські нарахували два десятки отворів від куль.

Переконавшись, що всіх вбили, закопали тіла жертв у лісосмузі, а їхню автівку відтягнули в інший бік і спалили.

Наступного дня за відібрані у вбитих киян гроші організатор придбав собі автомобіль, ще по 25 тис. грн заплатив своїм спільникам за "допомогу".

Вбивство родини киян на Чернігівщині

14 травня на Чернігівщині сталося вбивство родини киян. Того ж дня близько півночі до поліції Києва надійшло повідомлення про зникнення 30-річного чоловіка, його 28-річної дружини і їхнього 4-річного сина. Було відомо, що зранку подружжя разом із дитиною автомобілем "Мазда" вирушило на Чернігівщину для придбання машини, а пообіді зв’язок з ними обірвався. Автомобіль родини поліцейські знайшли спаленим, а тіла закопаними неподалік. Поліція за підозрою у скоєнні вбиства затримали трьох підозрюваних: двох на Чернігівщині й організатора - у Житомирській області.

16 травня слідчі поліції Чернігівщини вручили фігурантам повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Їм загрожує до 15-ти років позбавлення волі або довічне ув‘язнення.