У Дніпропетровській області загинув 17-річний хлопець, він торкнувся касетного боєприпасу.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
"У Синельниківському районі загинув 17-річний хлопець. Він торкнувся касетного боєприпасу. Той здетонував. Це вже восьма смерть в області через такі боєприпаси", - заявив він.
Резніченко закликав громадян не наближатися до вибухівки, що лишається після ворожих обстрілів, не ходити у лісосмуги та інші місця, де можуть бути залишки касетних снарядів.
Як повідомляв УНІАН, 26 липня у Київській області внаслідок вибуху невідомого предмету загинув 16-річний юнак.
А 24 липня на околиці Харкова у полі на невідомому вибухонебезпечному предметі підірвався трактор. В результаті вибуху тракторист, чоловік 1982 року народження загинув на місці, а транспортний засіб загорівся.