Це вже восьма смерть в області через такі боєприпаси.

У Дніпропетровській області загинув 17-річний хлопець, він торкнувся касетного боєприпасу.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"У Синельниківському районі загинув 17-річний хлопець. Він торкнувся касетного боєприпасу. Той здетонував. Це вже восьма смерть в області через такі боєприпаси", - заявив він.

Відео дня:

Резніченко закликав громадян не наближатися до вибухівки, що лишається після ворожих обстрілів, не ходити у лісосмуги та інші місця, де можуть бути залишки касетних снарядів.

Як повідомляв УНІАН, 26 липня у Київській області внаслідок вибуху невідомого предмету загинув 16-річний юнак.

А 24 липня на околиці Харкова у полі на невідомому вибухонебезпечному предметі підірвався трактор. В результаті вибуху тракторист, чоловік 1982 року народження загинув на місці, а транспортний засіб загорівся.

Вас також можуть зацікавити новини: