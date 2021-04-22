У Дніпропетровській області жінка-водій збила на пішохідному переході двох дітей.
Про це Патрульна поліція України повідомляє у Facebook.
Читайте такожУ Львові мати з немовлям потрапили в аварію дорогою на операцію
"Попередньо, водійка, керуючи автомобілем Peugeot 308, рухалася з міста Дніпра в напрямку Запоріжжя, на нерегульованому пішохідному переході в селі Братське здійснила наїзд на двох малолітніх дітей — хлопчика та дівчинку. Дітям приблизно 12 років. ШМД шпиталізувала дітей до лікарні у тяжкому стані", - сказано у повідомленні.
Водій затримана в порядку ст. 208 КПК України.
За фактом ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу.
На місці працює слідчо-оперативна група, яка встановить всі обставини та причини події.
Вас також можуть зацікавити новини:
- На Миколаївщині в ДТП потрапило авто з тілами померлих від COVID-19 (відео)
- У Києві маршрутка на смерть збила жінку біля пішохідного переходу (фото)
- В Харкові Toyota влетіла у торговельні ряди на ринку, є постраждалі (фото)
- У центрі Києва велосипедистка на швидкості збила жінку та потрапила на відео
- У Львові легковик вилетів на тротуар та на швидкості збив жінку (відео)
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram