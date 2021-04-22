Хлопчика та дівчинку госпіталізували у тяжких станах.

У Дніпропетровській області жінка-водій збила на пішохідному переході двох дітей.

Про це Патрульна поліція України повідомляє у Facebook.

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"Попередньо, водійка, керуючи автомобілем Peugeot 308, рухалася з міста Дніпра в напрямку Запоріжжя, на нерегульованому пішохідному переході в селі Братське здійснила наїзд на двох малолітніх дітей — хлопчика та дівчинку. Дітям приблизно 12 років. ШМД шпиталізувала дітей до лікарні у тяжкому стані", - сказано у повідомленні.

Водій затримана в порядку ст. 208 КПК України.

За фактом ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу.

На місці працює слідчо-оперативна група, яка встановить всі обставини та причини події.

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Автор: Денис Прядко