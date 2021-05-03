У Донецькій області п’яний водій збив двох дітей та чоловіка, які перебували на узбіччі дороги.
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Як повідомляє відділ інформаційної політики Донецької обласної прокуратури, ввечері 1 травня 23-річний мешканець м. Покровська, перебуваючи за кермом Geely у стані алкогольного сп’яніння, допустив під час руху заднім ходом наїзд кузовом автомобіля на двох малолітніх дітей та чоловіка, які перебували на узбіччі.
Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди 9-річний хлопчик та 13-річна дівчинка отримали забої, а 45-річний батько останньої – тяжкі тілесні ушкодження, від яких наступного дня помер у реанімаційному відділенні міської лікарні.
Розпочато кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння, якщо воно спричинило смерть потерпілого (ч. 3 ст. 286-1 КК України).
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