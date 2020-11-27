Солдата госпіталізовано з закритою черепно-мозковою травмою та опіками.

Військова прокуратура Донецького гарнізону Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері об’єднаних сил затримала військовослужбовця за розбій, нестатутні відносини та підпал солдата.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Офісу генерального прокурора.

Зазначається, що його було затримано за фактом порушення статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями за відсутності відносин підлеглості, а також розбою (ч. 2 ст. 406, ч. 1 ст. 187 Кримінального кодексу України).

"За попередніми даними, військовослужбовець однієї з військових частин завдав тілесних ушкоджень своєму співслужбовцю. Він побив потерпілого, облив горючою рідиною, підпалив, а також заволодів грошовими коштами. Солдата доставлено до Центральної міської лікарні міста Торецька із закритою черепно-мозковою травмою, опіками полум’ям правої нижньої кінцівки", - розповіли в прокуратурі.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу.

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Здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні доручено слідчим територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Краматорську.

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Автор: Таня Поляковська