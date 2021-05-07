Він разом з пособниками вимагав від приватного підприємця 2 млн 680 тис. грн неправомірної вигоди.

На Київщині на хабарі затримали голову Димерської об’єднаної територіальної громади Володимира Підкурганного.

Про це УНІАН повідомило джерело у правоохоронних органах.

Читайте такожВвірвалися в хату: АТОвець з Тернопільщини розповів деталі гучної справи про самозахистЯк розповів співрозмовник агентства, співробітники СБУ задокументували корупційну діяльність Підкурганного та депутата райради, а також їхнього посередника.

Вони вимагали від приватного підприємця 2 млн 680 тис. грн неправомірної вигоди.

Слідством встановлено, що посадовці місцевого самоврядування шахрайським шляхом отримали 1,5 га земель пайового фонду та намагалися передати їх за хабар у власність під особисте селянське господарство.

Раніше правоохоронці задокументували одержання зловмисниками 280 тис. грн так званого авансу.

Затримали усіх фігурантів у Вишгороді після передачі через посередника чергового траншу хабаря у розмірі 800 тис. грн.

У рамках відкритого кримінального провадження з ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) КК України вирішується питання про оголошення затриманим про підозру.

Важливо. Підкурганний свого часу був суддею Вишгородського райсуду, однак у 2018 році його було звільнено за вчинення істотного дисциплінарного проступку – участь у фальсифікації справ проти учасників Революції гідності.

На місцевих виборах минулого року Підкурганний балотувався на голову Димерської ОТГ Вишгородського району від партії «Слуга народу» та був обраний головою цієї ОТГ.

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Автор: Дмитро Хилюк