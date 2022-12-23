На Харківщині правоохоронці ексгумували тіла матері та сина, які загинули під час ворожого обстрілу.
Як повідомляє Харківська обласна прокуратура, 22 грудня прокурори Дергачівської окружної прокуратури Харківської області спільно зі слідчими поліції в рамках кримінального провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України) провели ексгумацію двох трупів.
Встановлено, що 15 березня у с. Руська Лозова Харківського району 77-річна жінка та її 61-річний син перебували на території власного подвір‘я.
У цей час російські військові почали обстрілювати село: мати і син загинули на місці.
Наразі їхні тіла направлено для проведення судово-медичних експертиз.
Ситуація в Харківській області: подробиці
Росіяни під час повномасштабного вторгнення в Україну захопили низку населених пунктів, у тому числі і в Харківській області.
6 вересня армія України у цьому регіоні почала контрнаступальні дії. Вже 14 числа президент Володимир Зеленський повідомив, що від окупантів звільнена майже вся область.
Варто зазначити, що вороги мінували територію та різні об'єкти. 3 грудня стало відомо, що в Ізюмському районі автомобіль наїхав на вибуховий пристрій, загинули дві особи.
У селі Довгеньке Ізюмського району Харківської області двоє чоловіків-місцевих жителів пішли шукати худобу, яка загубилася, й більше не повернулися додому.