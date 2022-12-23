Вони загинули 15 березня на власному подвір'ї.

На Харківщині правоохоронці ексгумували тіла матері та сина, які загинули під час ворожого обстрілу.

Як повідомляє Харківська обласна прокуратура, 22 грудня прокурори Дергачівської окружної прокуратури Харківської області спільно зі слідчими поліції в рамках кримінального провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України) провели ексгумацію двох трупів.

Встановлено, що 15 березня у с. Руська Лозова Харківського району 77-річна жінка та її 61-річний син перебували на території власного подвір‘я.

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У цей час російські військові почали обстрілювати село: мати і син загинули на місці.

Наразі їхні тіла направлено для проведення судово-медичних експертиз.

Ситуація в Харківській області: подробиці

Росіяни під час повномасштабного вторгнення в Україну захопили низку населених пунктів, у тому числі і в Харківській області.

6 вересня армія України у цьому регіоні почала контрнаступальні дії. Вже 14 числа президент Володимир Зеленський повідомив, що від окупантів звільнена майже вся область.

Варто зазначити, що вороги мінували територію та різні об'єкти. 3 грудня стало відомо, що в Ізюмському районі автомобіль наїхав на вибуховий пристрій, загинули дві особи.

У селі Довгеньке Ізюмського району Харківської області двоє чоловіків-місцевих жителів пішли шукати худобу, яка загубилася, й більше не повернулися додому.