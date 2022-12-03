У Харківській області ВАЗ підірвався на вибуховому пристрої.

В Ізюмському районі Харківської області двоє чоловіків загинули на місці внаслідок наїзду автомобіля, в якому вони перебували, на вибуховий пристрій.

Транспортний засіб отримав значні механічні пошкодження, загинули чоловіки у віці 59 і 44 роки, повідомила поліція Харківської області.

Так, 2 грудня до відділення поліції Ізюмського райуправління надійшло повідомлення про те, що чоловіки поїхали додому в село Пашкове Барвінківської територіальної громади на автомобілі ВАЗ-2106 і зв'язок з ними зник.

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Поліцейські встановили, що 1 грудня на польовій дорозі автомобіль чоловіків наїхав на невідомий вибуховий пристрій.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 (Порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

У поліції показали фото, на якому видно розірвану машину, в якій було багато хліба.

Зазначається, що територія, де сталася дана подія, протягом кількох місяців перебувала під контролем збройних сил РФ.

Поліція закликає громадян бути максимально обережними, пересуватися тільки асфальтованими доріжками та, у разі виявлення невідомих предметів, викликати службу ДСНС за номером "101" чи дзвонити на лінію "102".

Ситуація в Харківській області під час війни з РФ - що варто знати

Російські окупанти під час повномасштабного вторгнення захопила низку населених пунктів України, в тому числі в Харківській області.

Збройні сили України розпочали контрнаступ у цьому регіоні 6 вересня. 14 числа президент Володимир Зеленський поділився, що майже вся область звільнена від окупантів.

Раніше повідомили, що вороги перед відступом мінують територію і різні об'єкти.

20 жовтня стало відомо, що в Харківській області на міні підірвалася машина зі співробітниками Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Унаслідок підриву на міні загинули дві людини, а ще чотири - отримали поранення.

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