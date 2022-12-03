Унаслідок підриву авто в Харківській області загинули чоловіки / фото facebook.com/police.kharkov

В Ізюмському районі Харківської області двоє чоловіків загинули на місці внаслідок наїзду автомобіля, в якому вони перебували, на вибуховий пристрій.

Транспортний засіб отримав значні механічні пошкодження, загинули чоловіки у віці 59 і 44 роки, повідомила поліція Харківської області.

Так, 2 грудня до відділення поліції Ізюмського райуправління надійшло повідомлення про те, що чоловіки поїхали додому в село Пашкове Барвінківської територіальної громади на автомобілі ВАЗ-2106 і зв'язок з ними зник.

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Поліцейські встановили, що 1 грудня на польовій дорозі автомобіль чоловіків наїхав на невідомий вибуховий пристрій.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 (Порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

У поліції показали фото, на якому видно розірвану машину, в якій було багато хліба.

Унаслідок підриву машини в Харківській області загинули чоловіки / фото facebook.com/police.kharkov

Зазначається, що територія, де сталася дана подія, протягом кількох місяців перебувала під контролем збройних сил РФ.

Поліція закликає громадян бути максимально обережними, пересуватися тільки асфальтованими доріжками та, у разі виявлення невідомих предметів, викликати службу ДСНС за номером "101" чи дзвонити на лінію "102".

Ситуація в Харківській області під час війни з РФ - що варто знати

Російські окупанти під час повномасштабного вторгнення захопила низку населених пунктів України, в тому числі в Харківській області.

Збройні сили України розпочали контрнаступ у цьому регіоні 6 вересня. 14 числа президент Володимир Зеленський поділився, що майже вся область звільнена від окупантів.

Раніше повідомили, що вороги перед відступом мінують територію і різні об'єкти.

20 жовтня стало відомо, що в Харківській області на міні підірвалася машина зі співробітниками Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Унаслідок підриву на міні загинули дві людини, а ще чотири - отримали поранення.

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