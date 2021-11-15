Причина виникнення загоряння з’ясовується.

У Мерефі на Харківщині рятувальники уже понад добу гасять пожежу на сміттєзвалищі.

Як повідомили у прес-службі обласного управління ДСНС, пожежа виникла 14 листопада на майданчику у пров. Яковлівський, 18. Рятувальників викликали о 9:45.

Коли приїхали рятувальники, вогонь охопив 500 кв. м.

"Горіння сміття супроводжувалось щільним задимленням значної території навколо та швидким розповсюдженням вогню по фронту та вглиб", - йдеться у повідомленні.

На гасіння пожежі рятувальники подали 3 ручних пожежних стволи. О 21:15 вогонь локалізували.

Станом на 10:00 15 листопада пожежу продовжують гасити. Причина виникнення загоряння з’ясовується.

Раніше УНІАН писав, що у Дніпропетровській області сталася пожежа на території Павлоградського полігону побутових відходів.

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Автор: Вікторія Гордієнко