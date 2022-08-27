Наразі на місцях ударів тривають пошуково-рятувальні роботи.

Сьогодні вночі росіяни завдали ударів по Харкову. Внаслідок ворожих ударів по центру міста поранено жінку.

Про це у своєму Telegram повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Цієї ночі росіяни завдали підступного ракетного удару по центру Харкова. Близько 2 ночі дві ракети вдарили в дорогу в Київському та Основ'янському районах. Пошкодження отримали навколишні будинки. В Основ'янському районі один з осколків влучив у вікно квартири, 61-річна жінка отримала ушкодження. Госпіталізації не потребувала", - повідомив він.

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Синєгубов також наголосив, що наразі на місцях ударів тривають пошуково-рятувальні роботи. Інформація уточнюється.

Також внаслідок нічних обстрілів у центрі Харкова зруйновано історичну будівлю та школу.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер міста Ігор Терехов.

"Наслідки нічних прильотів. Постраждала історична будівля, будинок купця Адама Піотровського, яку ми реставрували кілька років тому. Постраждала школа в центрі Харкова", - зазначив він.

За його словами, про жертви і постраждалих інформації від ДСНС немає.

Нагадаємо, повітряна тривога пролунала в Україні в ніч на 27 серпня. В Харкові та Запоріжжі прогриміли вибухи. Повітряна тривога спрацювала також в Миколаєві.

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