На Чернігівщині у прикордонній громаді на міні підірвався легковий автомобіль. Внаслідок інциденту двоє людей загинули.
Як повідомили у секторі комунікацій Головного управління Нацполіції в області, сьогодні, 28 серпня, близько 19-ї години до поліції надійшло повідомлення про те, що у Чернігівському районі підірвався легковий цивільний автомобіль. Попередньо встановлено, що машина рухалася лісовою дорогою і наїхала на міну.
"Внаслідок вибуху автівка загорілася. На жаль, водій та пасажирка загинули. Двоє малолітніх дітей травмовані. Відомо, що кермував автомобілем співробітник Управління патрульної поліції в Чернігівській області Департаменту патрульної поліції", – зазначається в повідомленні.
Зараз поліція працює на місці події та встановлює всі обставини події.
Підриви на мінах: інші інциденти
У липні на Житомирщині чоловік проігнорував попередження і підірвався на міні на очах у сімʼї. Родина поїхала на заміновану територію до лісового масиву. У поліції розповіли, що перед знаком, що попереджав про наявність мін, чоловік висадив родину, а сам підняв шлагбаум та поїхав далі. Там автівка натрапила на міну.
У червні на Чернігівщині на міні підірвалися поліцейські. На момент інциденту двоє правоохоронців не були на службі та користувалися особистим автомобілем. Один із поліцейських – Олексій Жовтик – загинув, у нього залишилося троє дітей.
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