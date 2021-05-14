Мачуха поскаржилася, що малеча не слухається. Тоді чоловік взявся до "виховання".

На Хмельниччині працівники поліції оголосили про підозру батькові, який розпеченою кочергою побив двох своїх малолітніх дітей.

За інформацією поліції області, про сліди побоїв та сильних опіків на тілі дітей правоохоронцям повідомила працівниця селищної ради.

"На місце події одразу виїхала слідчо-оперативна група та працівники ювенальної превенції поліції. Прибувши на місце події, правоохоронці з'ясували, що 37-річний чоловік розпеченою коцюбою побив свого 8-річного сина та 6-річну доньку", - розповіли в поліції.

Виявилося, співмешканка чоловіка, яка не є біологічною матір'ю дітей, поскаржилася, що ті не слухаються. Щоб угамувати сина та доньку, батько взяв кочергу, розігрів її в печі та відлупцював дітей. Малеча отримала опіки сідниць, ніг та спини.

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Загалом родина виховує п'ятьох дітей. Зараз їх вилучили в батьків та відправили до лікарні.

Слідчі сподіваються притягнути до відповідальності й жінку, на очах якої відбувалося побиття дітей, адже вона нічого не зробила, щоб припинити знущання.

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Автор: Катерина Комолова