40-річний мешканець села Куча повісив бідолашну тварину на металевій перекладині.

На Хмельниччині чоловік жорстоко вбив кота. 40-річний мешканець села Куча повісив тварину на металевій перекладені, бо був "обурений". Кіт їв з його тарілки, за що й поплатився своїм життям.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції Херсонської області.

31 січня дільничні офіцери приїхали в село Куча до 40-річного місцевого, який декілька днів тому взяв участь у конфлікті. Коли правоохоронці зайшли до чоловіка на подвір'я, вони побачили повішеного кота.

"Господар пояснив, що, прокинувшись вранці, побачив, як його кіт на столі їсть з тарілки. Це його обурило, тому, мовляв, він так і вчинив", - розповіли у прес-службі.

Читайте такожУ Харківській області суд відпустив школярку, яка "грала у футбол" кішкою (фото)Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про жорстоке поводження з тваринами. За вбивство кота чоловік може отримати обмеження волі на строк від одного до трьох років або позбавлення волі на строк від двох до трьох років

Раніше УНІАН вже повідомляв, що на Херсонщині чоловік розстріляв сусідських собак.

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