Дитину жінка взяла на руки, а чоловік йшов попереду з порожньою коляскою.

На Хрещатику пара з коляскою вибігла на дорогу, ледь не спровокувавши дорожньо-транспортну пригоду.

Відео інциденту з камери відеореєстратора опублікував Telegram-канал "Магнолія ТВ" у п'ятницю, 20 серпня.

На записі видно, що молода пара вирішила перебігти з дитиною 8-смугову дорогу поза зоною пішохідного переходу. Дитину жінка взяла на руки, а чоловік йшов попереду з порожньою коляскою.

Через інші автомобілі водій, що їхав другою смугою, тільки в останній момент помітив чоловіка з коляскою, який вискочив на дорогу. На щастя, він встиг загальмувати, і горе-батько відбувся лише переляком.

Варто відзначити, що наземний пішохідний перехід знаходиться всього в ста метрах від місця, де горе-батьки перебігли дорогу, ризикуючи своїм життям і життям дитини.

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Автор: Денис Прядко