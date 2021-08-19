У четвер, 19 серпня, в Одеській області в ДТП за участю трьох авто постраждала жінка та її 5-річні діти-двійнята.
Масштабна ДТП сталося на трасі Одеса – Овідіополь, біля селища Сухий Лиман, повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області.
За попередніми даними, вантажний автомобіль Renault під керуванням 40-річного чоловіка зіткнувся з Toyota – за кермом була 28-річна жінка.
Як зазначається, легковий автомобіль, в якому були діти водія – 5-річні двійнята, виїжджав з другорядної дороги на головну.
"Від удару машину жінки відкинуло на іншу Toyota... постраждали жінка та її двоє дітей. Вони доставлені в лікарню", – додали у відомстві.
Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини події, правова кваліфікація якій буде надана пізніше.
Нагадаємо, в Україні передбачена кримінальна відповідальність за порушення правил безпеки дорожнього руху, в результаті яких, зокрема, хтось отримав тілесні ушкодження середнього ступеня тяжкості – це ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу.
За таке порушення загрожує штраф, виправні роботи на термін до двох років чи арешт до трьох років. Крім того, зловмисник може залишитися без прав.