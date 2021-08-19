Аварія в Одеській області трапилася поблизу одного з селищ, постраждалі потрапили в лікарню.

У четвер, 19 серпня, в Одеській області в ДТП за участю трьох авто постраждала жінка та її 5-річні діти-двійнята.

Масштабна ДТП сталося на трасі Одеса – Овідіополь, біля селища Сухий Лиман, повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області.

За попередніми даними, вантажний автомобіль Renault під керуванням 40-річного чоловіка зіткнувся з Toyota – за кермом була 28-річна жінка.

Як зазначається, легковий автомобіль, в якому були діти водія – 5-річні двійнята, виїжджав з другорядної дороги на головну.

"Від удару машину жінки відкинуло на іншу Toyota... постраждали жінка та її двоє дітей. Вони доставлені в лікарню", – додали у відомстві.

Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини події, правова кваліфікація якій буде надана пізніше.

Нагадаємо, в Україні передбачена кримінальна відповідальність за порушення правил безпеки дорожнього руху, в результаті яких, зокрема, хтось отримав тілесні ушкодження середнього ступеня тяжкості – це ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу.

За таке порушення загрожує штраф, виправні роботи на термін до двох років чи арешт до трьох років. Крім того, зловмисник може залишитися без прав.

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Автори: Лариса Козова, Екатерина Присяжнюк