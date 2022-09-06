У ДСНС наголосили, що тримають ситуацію під контролем.

На Київщині триває ліквідація торф’яних пожеж.

Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Київській області.

Так, станом на 20:00 триває ліквідація: поблизу с. Соснівка, та с. Катюжанка Вишгородського району.

Відео дня

"Рятувальники Київщини тримають ситуацію із торф'яними пожежами під контролем", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ліквідовано пожежі: поблизу с. Перше Травня Броварського району, поблизу с. Стоянка Бучанського району, поблизу с. Феневичі Вишгородського району.

У ДСНС закликають громадян при виявленні нових осередків загорання торфовищ негайно повідомляти Службу порятунку.

"Пам’ятайте, хоч і ліквідація пожеж торф’яників - це тривалий процес, проте маленький осередок пожежі на торфовищі ліквідувати легше! Не намагайтеся ліквідувати ці пожежі самостійно – це дуже небезпечно", - зазначають у ДСНС.

Нагадаємо, у Києві у четвер, 1 вересня у двох районах Київщини загорілися торф’яники у Вишгородському та Бучанському районах.

Нагадаємо, за півроку війни в Україні постраждала третина лісового фонду. Російські війська окупували 8 українських заповідників і 12 національних природних парків. Загалом орієнтовна сума збитків, яку росіяни завдали довкіллю України, становить понад 962 млрд грн.

Вас також можуть зацікавити новини: