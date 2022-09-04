Нещасний випадок трапився сьогодні у Вишгородському районі.

На Київщині 7-річний хлопчик заліз до електротрансформатора та отримав чисельні опіки й травми, він у реанімації.

Про це у Telegram повідомив начальник Головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов.

"7-річний хлопчик поліз в електротрансформатор. Дитина дивом вижила, але отримала серйозні опіки. Цей нещасний випадок трапився сьогодні у Вишгородському районі", - розповів він.

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За словами Нєбитова, із чисельними травмами голови, шиї, тулуба та кінцівок, а також тяжким опіковим шоком хлопчика забрали до реанімації.

"На жаль, це не перший випадок, коли діти травмуються, а інколи, на жаль, і гинуть через необачність. Закликаю батьків слідкувати за дозвіллям підростаючого покоління та навчати правилам безпеки", - наголосив очільник поліції області.

Як повідомляв УНІАН, нещлдавно на Дніпропетровщині загинув юнак, який торкнувся касетного боєприпасу.

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