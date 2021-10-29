Він завантажив на комп'ютер 150 відеофайлів.

На Львівщині постане перед судом чоловік, який зберігав вдома близько пів сотні гігабайтів дитячої порнографії.

Про це повідомляють у Львівській обласній прокуратурі.

53-річний мешканець Стрия, використовуючи інформаційно-телекомунікаційні системи, одержав доступ до дитячої порнографії, яку надалі зберігав (ч.1 ст. 301-1 КК України).

Слідчі встановили, що чоловік понад рік, використовуючи свій персональний комп’ютер, під’єднаний до мережі Інтернет, завантажив для особистого використання понад 150 відеофайлів зі сценами дитячої порнографії загальним об’ємом 42 гігабайти.

Читайте такожВпала з висоти: у Запоріжжі засудили виховательку, яка залишила дитину в садкуПрокурори Стрийської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт щодо нього.

Раніше повідомлялося, що у Великобританії батько не забороняв доньці займатися сексом, дозволив дивитися порнографію і залишав з сусідом, підозрюваним у педофілії.

Вас також можуть зацікавити новини

Автор: Людмила Жерновська