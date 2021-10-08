За попередньою інформацією, причиною смерті чоловіка стали тілесні ушкодження, отримані внаслідок травмування конвейєрною стрічкою.

У місті Червоноград на Львівщині поліція почала розслідування за фактом загибелі працівника шахти.

Як інформує відділ комунікації Головного управління Національної поліції у Львівській області, сьогодні близько третьої години ночі до правоохоронців надійшло повідомлення про те, що в одній з шахт у Червонограді виявили тіло чоловіка без ознак життя.

Правоохоронці встановили особу загиблого – 62-річного місцевого жителя, працівника підприємства.

Також попередньо встановлено, що причиною смерті чоловіка стали тілесні ушкодження, отримані внаслідок травмування конвейєрною стрічкою.

Читайте такожРозтрощена нога та перелом ключиці: у Львові жінку ледь не вбило парканомЗа даним фактом слідчі територіального підрозділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 272 (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою) Кримінального кодексу України.

Проводиться досудове розслідування, правоохоронці встановлюють обставини події.

Раніше повідомлялося, що в польському Катовіце автівка влетіла в дерево та перекинулася. Загинули двоє українців.

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Автор: Світлана Макринська