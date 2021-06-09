Тіло виявили на рівні першого поверху у ліфтовій шахті будинку на вул. Декабристів, 10А.

У Києві рятувальники дістали тіло чоловіка з ліфтової шахти житлового будинку.

Як повідомляє прес-служба Головного управління ДСНС у Києві, согодні о 15:23 по лінії служби "103" надійшло повідомлення про те, що на вул. Декабристів, 10А, що у Дарницькому районі столиці, у ліфтовій шахті виявили тіло людини.

На місце події було направлено рятувальників 24-Державної пожежно-рятувальної частини та аварійно-рятувального загону спеціального призначення. Як виявилося, на рівні першого поверху у ліфтовій шахті знаходилося тіло чоловіка. Попередньо, проводилися ремонтні роботи.

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Автор: Тамара Отовська