Рятувальники зібрали ртуть та очистили забруднену поверхню.

У місті Кривий Ріг Дніпропетровської області на вулиці виявили понад 1 кілограм ртуті.

Як інформує ГУ ДСНС у Дніпропетровській області, сьогодні, 5 жовтня, о 10:30 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення від перехожого громадянина про те, що на вулиці Соборності Металургійного району міста виявлено ртуть.

"Після обстеження рятувальниками виявлено загалом 1100 грамів ртуті на ділянці близько 1 кв. м", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у засобах захисту органів дихання ртуть зібрано у герметичну ємність та проведено демеркуризацію забрудненої поверхні місць розливу речовини за допомогою мильно-содового розчину.

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Автор: Світлана Макринська