Наразі проводяться роботи для порятунку громадянина, який перебуває під завалом у приміщенні котельні.

На Миколаївщині внаслідок вибуху твердопаливного котла на території загальноосвітньої школи в с. Іванівка Очаківського району під залізобетонною плитою опинилась людина.

Як повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій, інформація про подію надійшла до рятувальників 1 березня о 07:36.

Згідно з інформацією, в приміщенні котельні під залізобетонною плитою перебуває людина.

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За викликом виїхали два відділення 22 державної пожежно-рятувальної частини Головного управління ДСНС України у Миколаївській області.

На місці також виникла пожежа площею 2 кв. м, вогнеборцями її ліквідовано.

Також додатково направлено спеціальний аварійно-рятувальний автомобіль САРМ-С, автокран КTA-18 на базі КамАЗ-53228 для розбору зруйнованих конструкцій та деблокування постраждалого, чергову зміну оперативно-координаційного центру ГУ.

У ДСНС додали, що наразі вживаються всі необхідні заходи для порятунку громадянина. Обставини події з’ясовуються, на місці працюють співробітники поліції, медики, кран від військової частини A2687.

Доповнення

Рятувальники деблокували чоловіка, який опинився під завалом.

Про це повідомляє ГУ ДСНС України у Миколаївській області.

«О 09:45 постраждалого, 1994 р. н., деблоковано рятувальниками з-під бетонної плити та передано медикам», - йдеться у повідомленні.

За попередніми даними, у чоловіка травмована голова та нижня кінцівка, його госпіталізовано до лікувального закладу.

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Автор: Світлана Макринська