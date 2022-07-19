"Туристів" супроводжували до певного місця на кордоні, де їх чекали громадяни "ПМР".

На Одещині затримані четверо учасників угруповання, які під час комендантської години переправляли до невизнаної "ПМР" чоловіків призовного віку.

Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області.

Зазначається, що до організації та функціонування "трансферу" причетні громадяни України та невизнаної Придністровської Молдавської Республіки. Вони підшукували "клієнтів", надалі відвозили їх до приватного будинку одного з фігурантів, що знаходиться в кількох десятках метрів від державного кордону.

"Трансфер" проходив у нічний час - під час дії комендантської години. "Туристів" супроводжували до певного місця на кордоні, де їх уже чекали громадяни "ПМР". Вартість такого "квитка" становила 3700 дол.", - йдеться у повідомленні.

В ніч з 17 на 18 липня затримано трьох учасників ОЗГ під час незаконного переправлення через державний кордон України. Ще одного фігуранта – за місцем його мешкання, куди напередодні він якраз привіз групу потенційних ухилянтів. За свої послуги зловмисники повинні були отримати понад 11 тис. дол.

Також за результатами проведення обшуків за місцями мешкання зловмисників поліцейські вилучили 20 тис. дол., 2 тис. євро.

Чотирьох учасників злочинної групи затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про повідомлення їм про підозру за ст. 332 Кримінального кодексу України та обрання запобіжних заходів. Продовжується збір доказів для притягнення усіх фігурантів до відповідальності. За незаконне переправлення осіб через державний кордон зловмисникам може загрожувати до 9 років ув’язнення.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що в Одесі чоловіка засудили за сепаратизм до прочитання 10-томної монографії Грушевського.

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