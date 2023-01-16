Смертельна аварія в Одеській області сталася сьогодні вранці, зазначили у Нацполіції.

На Одещині в дорожньо-транспортній пригоді загинув водій легковика і дві його малолітні доньки.

Смертельна ДТП в Одеській області трапилася сьогодні вранці, 16 січня, у Білгород-Дністровському районі, про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області.

За попередньою інформацією, 31-річний житель Лиманської сільської громади, рухаючись на автомобілі ВАЗ з села Трапівка до села Зарічне, не впорався з керуванням на закругленій ділянці автодороги, з‘їхав у кювет та зіткнувся з деревом.

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"Водій і його доньки двох та семи років загинули від отриманих травм до приїзду швидкої, а 23-річну дружину та ще одну п’ятирічну доньку в тяжкому стані доправили до місцевої лікарні", - йдеться у повідомленні.

На місці аварії працювали співробітники слідчо-оперативної групи. Встановлюються всі обставини ДТП.

Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили загибель кількох осіб) Кримінального кодексу України.

Призначено низку експертиз. Триває слідство.

Важливі новини Одеської області - сьогодні це треба знати

Увечері 15 січня стало відомо, що 16 числа в Одесі трамваї та тролейбуси відновлять роботу, але їх буде набагато менше, аніж зазвичай, - лише 30% рухомого складу міського електротранспорту вийде на маршрути.

Також повідомлялося про смертельну аварію на автодорозі Одеса - Рені. Біля села Маяки пізно ввечері 14 січня сталося лобове зіткненні двох вантажівок, загинув один водій.

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